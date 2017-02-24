WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸

黃凡珊則挹注10分、8籃板。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕第12季WSBL昨進行第四循環最後一天賽程，國泰展現奪冠決心，登錄的13名球員都有分數進帳，陣中得分王林育庭攻下12分，黃凡珊則挹注10分、8籃板，聯手助國泰78：59擊敗中華電信，例行賽確定登上后座；同時季後賽的對戰組合也出爐，首輪將由國泰出戰墊底的台電，台元則碰上電信。

國泰開賽遇到亂流，一度落後達雙位數，但次節中段國泰加強防守，替補藍浩語單節飆進兩顆三分彈、獨拿7分，助國泰拉出11：0的反擊，上半場追到1分落後。下半場國泰攻勢更加凌厲，第三節灌進24分，奠定勝基。

國泰封后，教練鄭慧芸臉上卻未見喜色，她表示，「球員第一節專注力不夠，才會陷入落後，我希望選手每一秒都能保持專注、尊重比賽，每個細節都是決定勝敗關鍵。」

國泰女籃除了第五季暫時退出WSBL外，已經在例行賽稱后11年，目前則是七連霸，但本季例行賽吞下2敗，已創下隊史單季最多敗，鄭慧芸說，「球隊處於磨合階段，輸球並非壞事，讓選手有所警惕，也能讓教練團找出問題，重點在於決賽不能重蹈覆轍。」