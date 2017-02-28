SBL「數據王」 全遭洋將攻佔

金酒洋將菲爾普斯（右）以平均29.3分拿下得分王，也成功刷新聯盟紀錄。

（資料照，記者陳志曲攝）

本土球員全摃龜 史上第一次

〔記者卓佳萍／台北報導〕第14季SBL例行賽上週於板橋體育館落幕，個人數據獎項也隨之出爐，金酒洋將菲爾普斯以平均29.3分，改寫聯盟紀錄，榮登得分王，數據獎項清一色由外援攻佔，這也寫下第4季開放洋將以來，本土球員首度無緣數據獎項。

SBL從第4季開放洋將加盟，直到第8季時聯盟7隊才首度都有外援，球迷有更多機會看到洋將爆扣、對抗的精彩畫面。到第11季解除洋將身高、薪水限制後，洋將數據越來越搶眼，包辦個人數據獎項並非新鮮事，台啤洋將B.戴維斯曾在第12季拿下得分、抄截雙冠王，第11季金酒洋將金恩也曾包辦得分、籃板王，B.戴維斯本季則以平均4.8次助攻、2.7個抄截再掃下雙獎。

菲爾普斯得分王 場均29.3分

金酒洋將菲爾普斯以平均29.3分，改寫B.戴維斯第12季28.5分紀錄，本季本土得分王則是達欣主力周儀翔平均15.2分，搭配平均4.8籃板、3.1助攻，他有望連莊年度MVP得主。