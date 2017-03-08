郭修延遭猿開除 前新人王毀前程

桃猿隊球員郭修延遭球團開除並永不錄用。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰、吳清正／綜合報導〕經典賽熱戰之際，中職驚傳人員異動，Lamigo桃猿隊昨以一篇簡短新聞稿，宣布陣中內野手郭修延因「酒後脫序行為，嚴重違反球隊規定」，遭球團開除並永不錄用。

球團指酒後脫序 永不錄用

猿隊新聞稿說明開除郭修延原因：「本球團郭修延選手因酒後產生脫序行為，嚴重違反球隊規定，本球團予以開除處分，永不錄用。」領隊劉玠廷也未多談，僅說選手私下違反隊規，因此球團只能予以開除處分，詳細情形不便透露。郭修延自2月25日先發打滿全場後，就沒在熱身賽中出賽過。

郭修延和弟弟郭永維是中職著名兄弟檔，郭修延較弟弟晚兩年進入中職，2013年以0.314打擊率拿下中職年度新人王，因為服兵役時兵種為海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊，在球隊綽號「蛙人」，去年一軍出賽機會遭壓縮，整季一軍出賽28場，打擊率0.295、11打點。

猿熱身賽 逆轉韓職二軍

另外桃猿昨進行自辦熱身賽。新人捕手張閔勛擊出再見二壘打，以4：3逆轉擊敗韓職耐克森英雄二軍。

猿隊第3局靠著黃浩然和林智平安打先馳得點，先發投手王溢正前3局無失分，只被擊出2支安打，卻在取得領先後陷入亂流，第4局被敲出3支二壘打，加上暴投而失掉3分。所幸猿隊牛棚展現絕佳壓制力，給了猿隊反攻的機會。

第6局猿隊林泓育、陳俊秀和詹智堯連續安打扳回一城，林承飛高飛犧牲打攻下追平分，比數形成3：3。9局下猿隊劉時豪在1出局後安打上壘，猿隊起用張閔勛代打，擊出左外野深遠二壘打送回致勝分而結束比賽。