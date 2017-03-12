裕隆達欣挺籃協 不支持SBL職業化

籃協理事長丁守中認為SBL和中國CBA合作，比推動職業化更為實際。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕新任體育署長林德福日前表示要全力推動SBL職業化，但昨裕隆和達欣皆表態，若成立職業聯盟將不會參加，會和籃協站在同一陣線，繼續在甲組籃球努力。

前達欣董事長兼籃協榮譽理事長王人達表示，過去達欣與裕隆歷經CBA失敗的教訓，現在談職業化時機未成熟。

台灣隊於棒球經典賽遭淘汰，台灣籃球近年在國際賽表現也不理想，去年亞洲挑戰賽僅拿下第八名。林德福拋出職業化議題，盼能提升國內籃球水平、增加球員薪資，讓更多優秀選手願意投入籃壇。

推職籃 丁守中：樂觀但有困難

籃協理事長丁守中對SBL職業化樂觀其成，但也坦言困難重重，他表示，當初NBA前總裁史騰來台時就曾斷言，台灣籃球職業化困難度高，因為一支健全的職業球隊大約需要1000萬人口，才能符合廣告和經濟效益，但台灣只有2300萬人，卻擁有7支球隊。

裕隆、達欣不支持職業化，台銀、台啤和金酒皆是半民營企業，轉型為職業球隊幾乎不可能，僅剩下富邦勇士和璞園也難成氣候，職業化唯一可能就是找尋大企業投入，另組新球隊、聯盟。

丁：與中國CBA合作較實際

丁守中認為現行籃壇體制，唯有和中國CBA合作較實際，他提出兩岸交流計畫，未來SBL冠、亞軍球隊加入CBA打季後賽，丁守中說：「中國人口眾多，台灣球隊在中國亮相，對母企業有很大的誘因，才願意投入更多的資金，但兩岸政治環境則是體育活動最大的障礙。」