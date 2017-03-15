新人王李愷諺 板凳人生逆轉勝

李愷諺拿下SBL第14季最佳新秀殊榮。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕李愷諺本季例行賽場均貢獻8.7分、2.6籃板與1.7助攻，成為SBL第14季最佳新秀，繼第11季的呂奇旻後，台啤隊史第二位最佳新人。

大學蹲3年板凳 不願放棄

李愷諺就讀醒吾科大，在板凳悶了整整3年，所幸他不願就此放棄，大四盼來穩定上場時間，即在場上綻放光芒，並入選2015年光州世大運代表隊，大五就助醒吾贏得校史首座UBA男子組公開一級冠軍。

李愷諺去年先在選秀會的首輪第六順位被台啤相中，也入選瓊斯盃台灣白隊國手，亮眼表現獲外籍教頭帕克大力讚賞。

季後賽遇撞牆期 拚突圍

命運總是造化弄人，李愷諺開季還來不及表現，就因傷病打擾，導致缺席一陣子；他重返戰場後，隨即搖身成為陣中即戰力，例行賽出賽20場，共8場得分上雙，為所有新秀最佳，也繼104學年奪UBA得分王後，再獲第二座個人獎項的肯定。

不過，來到高張力季後賽，李愷諺碰上撞牆期，場均僅剩2分、1籃板與1助攻，他說：「我很開心能拿到新人王，但還是先想辦法把季後賽打好，不想讓人笑說季後賽打很差，還能拿新人王，且團隊戰績比我得個人獎項還重要。」