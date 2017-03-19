美多今殊死戰 誰輸誰打包

美國達菲（法新社資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天早上10點，經典賽F組美國對多明尼加，這一戰很重要，贏球就可晉級4強賽，輸球只能打包回家。

多國山塔納（美聯社資料照）

波多黎各昨以6：5擊敗美國，兩戰全勝，即使今天凌晨3點半對委內瑞拉之戰輸球，仍確定晉級4強，委內瑞拉兩戰全敗、已遭淘汰，美國和多明尼加都是1勝1敗，今天都有輸不得的壓力。

兩隊首輪曾交手，當時多明尼加靠8局下一輪猛攻、打下4分，其中，美國王牌中繼米勒挨克魯茲3分砲和馬堤陽春砲，承擔敗投，最終多明尼加以7：5逆轉勝。

關鍵一戰，美國推出達菲先發，達菲首輪對加拿大先發4局被敲2安、無失分，飆出7K，表現不俗；多明尼加先發投手則是山塔納，他於第2輪加入，還未登板，上季他在雙城出賽30場都是先發，戰績7勝11敗、防禦率3.38，大聯盟生涯累積133勝。

美國主砲瓊斯連兩戰開轟，打擊手感火燙，面對背水一戰，他說，「這一戰對兩隊來說都很刺激，雙方都會拿出最好的一面來拚。」總教練李蘭則說，「很簡單，贏下這一場就對了。」