噘「泡泡」瓊斯 老美搶冠X因子
2017/03/23 06:00
美國隊靈魂人物瓊斯，今天的表現可能左右球隊勝負。（歐新社）
〔記者林宥辰／綜合報導〕防守範圍大、擅長帶動士氣的瓊斯，是美國隊陣中靈魂人物，本屆經典賽31打數擊出7支安打，且經常在6局後段給對手致命一擊，防守端則頻頻上演美技守備，關鍵時刻多次幫助球隊。今天冠軍戰，瓊斯的發揮可能左右美國隊勝負。
瓊斯12歲首度接觸棒球，高中時主守游擊，且兼任投手，游擊打好的底子加上飛快腳程，成為日後他馳騁中外野的本錢。生涯自水手隊起步的他，2008年起被交易到金鶯，就此站穩金鶯隊中外野防區，本屆經典賽也鎮守國家隊中外野大關。
瓊斯上場習慣嚼口香糖，接殺飛球偶爾還會吹泡泡，帥氣爆表，也成了他的招牌動作，經典賽8強戰對多明尼加一役，跳上全壘打牆沒收金鶯隊友馬查多可能的全壘打，馬查多當下很有風度的脫頭盔致敬，這一經典守備必將被傳頌多年。瓊斯昨役4打數1安打，8局上擊出三壘滾地球，敲進關鍵的勝利打點，再度適時立功。
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