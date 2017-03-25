國際自由車環台賽 網上全程直播

〔記者卓佳萍／台北報導〕2017國際自由車環台公路大賽明天將於台北市政府前廣場揭開序幕，今年最大創舉是首度有網路平台全程直播賽事，讓車迷即時掌握最新戰況。

一連5天 明登場

環台賽明起共5天賽事，分別是台北市站、新北市站、桃園市站、南投縣站及屏東縣站，今年有21支職業車隊或國家隊參賽，包括美國聯合赫斯車隊、義大利尼伯車隊和美國諾瓦車隊等3支UCI二級職業車隊、15支洲際（三級）車隊和3支國家隊。

台灣車手沒有缺席，前勁洲際隊相隔4年再參賽，教練徐瑞德表示，目標是挑戰團體總成績前6名。

主辦單位昨舉辦賽事記者會，共有兩支職業隊與會，瑞典米捷亞職業隊、美國毅百特KHS隊，其中米捷亞隊、挪威籍車手提爾勞德二度來台，希望搶下明天城市繞圈賽首位，期盼最後一舉穿上黃衫。