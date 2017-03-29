兄弟土洋不服？ 蔗總︰還需要磨合

統一獅代總教練黃甘霖（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕教頭資歷才剛添第1勝，統一獅代總教練黃甘霖卻沒有菜鳥教頭的生澀，他說，自己最重視球隊和諧，對於兄弟球員爆出不適應新教頭的風波，則認為或許外籍教頭和球員還需要磨合。

「蔗總」在26日一軍帶兵首戰就拿下勝利，昨天賽前全隊氣氛超好，休息室內還頒發「優秀球員獎」給首戰表現優異的投手福瑞多及打者陳傑憲、鄭鎧文。陳傑憲說，「總教練還發小紅包，我覺得這樣很好，也讓球隊氣氛很棒。」

沒有愛將 只要贏球就好

蔗總之前在二軍當了5年教頭，對於球員的個性都很了解，「我也很喜歡找球員溝通，了解他們的需求，因為我來就是要幫助球員的。」對於兄弟球員和外籍教頭的磨擦，蔗總則認為，可能在國外帶兵的成功經驗，帶到台灣來並非如此，仍需要再磨合。

此外，蔗總自上任以來就強調機會均等、不分大小牌，「只要表現好，就有機會，我的字典裡沒有愛將，只要贏球就好了。」

像獅隊開季先發輪值採2洋投、3土投的策略，蔗總就說，要多給本土投手機會。