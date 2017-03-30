辛然配殺進4強 北美戰場8連勝

詹詠然（右）與辛吉絲默契愈來愈好，直落二笑納美國邁阿密網賽女雙4強門票。 （資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然與辛吉絲昨在中央球場精彩出擊，6：4、6：2強壓先前才爆冷淘汰頭號種子的克蕾帕（斯洛維尼亞）／桑琪絲（西班牙），笑納美國邁阿密網賽女雙4強門票，也把北美地區連勝紀錄推進至8場。

詹詠然與辛吉絲準決賽將強碰第3種子米爾莎／史崔可娃，勢必又有番硬仗。先前印地安泉8強，「辛然配」才直落2扳倒米／史，這也是前世界女雙球后的辛吉絲與米爾莎拆夥後，接連2站狹路相逢。

默契愈來愈好的「辛然配」，8強戰表現依舊沉穩，儘管「斯西聯軍」來勢洶洶，率先破發2：1開局，不過「辛然配」很快回破咬成3平，即使對手再破超前，她們毫不示弱，雙破還以顏色，連下3局首盤到手。

次盤「辛然配」拚出信心，4：1、5：2拉開差距，再見破發直落2出線，完成對戰3連勝。

「辛然配」合拍漸入佳境，也希望趕在紅土賽季前，朝連續第2座大賽冠軍邁進。