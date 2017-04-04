第6年第101場 達比修今首嚐開幕戰

達比修今天登板，將是大聯盟生涯首次扛開幕戰先發。 （資料照，法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕田中將大昨在開幕戰被打爆，今早輪到另一名日籍強投達比修有上陣，是他大聯盟生涯首次扛開幕戰先發，也是他在遊騎兵的第101場出賽。

30歲的達比修今年和遊騎兵6年合約將到期，卻是首度挑開幕戰大樑，他試著平常心面對，「我就把它當做另一場比賽。」達比修已在遊騎兵完成100場先發，繳出46勝30敗、防禦率3.29，但2015年因韌帶置換手術整季未出賽。

達比修和田中是今年唯二擔任開幕戰先發的日籍投手，又以達比修的表現更受期待，在「CBS SPORTS」評比的最佳百大球員，兩人都入列，但達比修的31名比田中的47名更高。達比修的開幕戰初體驗，是否能比連3年挑大樑的田中更美好，則是大聯盟開季第2天的焦點。

達比修的對手是印地安人王牌克魯伯，他去年率隊打進世界大賽，除了例行賽18勝9敗，在6場季後賽先發更繳出4勝1敗，一整年投了將近250局。印地安人教頭法蘭柯納說，「如果你像克魯伯一樣專注，一定會有許多好事降臨。」

此外，馬林魚今由沃奎茲先發迎戰國民史崔斯伯格、道奇王牌克蕭大戰教士查辛，以及水手赫南德茲和太空人凱可的對決，都是好看戲碼。