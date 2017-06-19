打教二岡 特別「盯」YOH

巨人打擊教練二岡智宏（左），在賽前打擊練習時對陽岱鋼耳提面命。（特派記者倪婉君攝）

41歲的巨人打擊教練二岡智弘，擁有一部分的「火腿血統」，對於火腿出身的陽岱鋼要求很高，會特別「盯」他。

二岡智弘過去也是巨人主力球員，自1999到2008年都待在巨人，直到2008年季後被交易到火腿，正式成為陽岱鋼的隊友。二岡在2013年季後遭到火腿發布戰力外通告，隔年1月正式宣布引退。

二岡去年先在巨人二軍擔任打擊教練，今年才升上一軍，就遇到轉隊過來的陽岱鋼，兩人再度結緣。只是二岡對這位小老弟愛之深、責之切，對他的要求會比較高，訓練量也較大。

昨天賽前練習時，就看到二岡搭著陽岱鋼的肩膀，跟他提醒一些該注意的事，也可感覺出他對YOH的期望。（特派記者倪婉君）