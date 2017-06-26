洪總坐小飛機致謝 「10號隊友全台最強」

Lamigo桃猿總教練洪一中坐上小飛機慶祝。（記者陳志曲攝）

洪一中/

王柏融賽後上觀眾席與球迷近距離慶祝。（記者陳志曲攝）

對於桃猿奪下隊史第9座季冠軍，總教練洪一中首先謝謝桃園市長鄭文燦提供好場地，當然也感謝球員們的努力和拚勁，「他們腳痛、手痛，不斷地冰敷，很感謝選手。」洪總也搭上小飛機答謝球迷，他說，「10號隊友全台灣最強的。」（記者倪婉君）

繼續前往下個目標

王柏融/

去年囊括年度MVP等6大獎，王柏融風光整季，猿隊卻與總冠軍無緣，如今贏得上半季王座，他說：「感謝教練和隊友共同努力，過程已達到，繼續前往下個目標（總冠軍）。」大王表示，自己也希望能順順地打，專注在每個打席是他最想要的。（記者郭羿婕）

先聲奪人就是要贏

林泓育/

首局以二壘打先拿2分，林泓育是搶下氣勢的關鍵之一，「如果兄弟先得分，我們態度還是一樣，就是要贏球！」他說，團隊氣氛佳，拚到後面，大家越來越清楚何時該做什麼、互相提醒細節，之後每一戰仍要盡力打，不會因為封王就不一樣。（記者郭羿婕）

晚上可以好好睡了

陳禹勳/

拿下本季第18次救援成功，「鄉長」陳禹勳也很感謝支持他們的10號隊友，但他說，「因為植牙，不太能笑。」也令眾人莞爾。對於桃猿終於成功封王，他則說，「晚上可以好好睡覺了。」

（記者倪婉君）