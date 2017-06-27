射箭世界盃美國站》射下里奧冠軍 台灣女團奪金
2017/06/27 06:00
台灣隊反曲弓女團成員譚雅婷（右起）、雷千瑩和彭家楙射下金牌。（取自射箭協會臉書）
〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年射箭世界盃第二站美國鹽湖城站，台灣隊在反曲弓女團決賽以5：3射落由奇甫倍、崔美善與張惠珍組成的里約奧運金牌軍南韓隊，自上一站土耳其後，台灣女團再拿1金，台灣隊此行也繳出1金、3銀、1銅佳績。
總教練倪大智（左起）和反曲弓女團展示到手的金牌。（取自射箭協會臉書）
台灣隊好成績
1金3銀1銅
台灣隊從5月起參加世界盃上海站、土耳其站與美國站，總教練倪大智早已擬定以賽代訓目標，如今連續兩站摘金，對挑戰世大運衛冕更具信心。
倪大智表示，「選手都有照著教練團設定的目標前進，且想衛冕世大運金牌，決賽很有可能會碰到南韓，這次能先在決賽遭遇，也讓選手在比賽時更有勁，最後順利摘金，對3人信心都有很大提升。」
譚雅婷、雷千瑩已是沙場老將，兩人曾在2015年光州世大運與去年里約奧運，替台灣贏得團體金牌及銅牌。小將彭家楙雖為2014年世青金牌，但成人國際賽經驗較缺乏，經過近來大賽磨練後，倪大智大讚她在技術上的吸收能力很好，短時間進步許多。
男團方面，魏均珩、彭士誠與鄧宇成在決賽以1：5敗給俄羅斯，無緣摘金，譚雅婷在女子個人賽以1：7輸給南韓張惠珍，屈居銀牌；魏均珩在銅牌戰以6：4打敗巴西對手；混雙魏均珩與譚雅婷在決賽3：5不敵南韓名將林東賢與張惠珍。
台灣隊預定今晚返國，備戰7月4日在桃園國體大進行的亞洲盃暨世界排名賽，這場也是世大運測試賽。
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