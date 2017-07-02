手傷復發 林子崴本季恐報銷

統一林子崴因手傷復發，本季有可能報銷。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕統一獅左投林子崴6月28日在二軍只投0.2局就退場，經檢查後確定是左手肘肌鍵再度發炎，恢復進度倒退回原點，至少要休息6週才可能再投球，確定無法參加8月20日開打的世大運棒球賽。

統一潘武雄昨回到一軍，上場代打獲得保送。（記者廖耀東攝）

獅隊代總教練黃甘霖指出，林子崴因為是相同部位再次受傷，整個復健與調整必須從頭來過，前次約休1個半月才開始練投，這次一定會休更久，加上練投與調整的時間，恐怕要到9月才可能比賽，「保險的話，可能今年就不再讓他出賽。」

林子崴開季進入一軍先發輪值，4月21日因為左手肘肌鍵發炎下二軍，休息到6月才開始練投，6月23日首次在二軍出賽，先發2局用36球、挨5安失3分、最快球速138公里，28日只投15球就傷退。

至於6月11日賽後搭球隊巴士，不慎造成脊椎第4、5節滑脫的潘武雄，昨重回一軍但沒先發，他指出，脊椎滑脫是當兵時的舊傷，至少16年不曾犯病，沒想到那天突然發作，當下的想法超負面，擔心可能要開刀，導致球季報銷，幸好休息4、5天後就沒事了。

獅隊教練團的規劃是，本季只讓潘武雄擔任DH或代打，不會上場守備，避免再次受傷；他自己也很小心，搭巴士自備墊子保護腰部，希望降低舊傷復發的機率，「我搭巴士都有帶墊子，那天應該是我睡著了，但姿勢不對，因為巴士會晃動，脊椎就滑脫了。」

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