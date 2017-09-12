0與1億的差異 才是詹謝大戰根源

謝淑薇（資料照，四維基金會提供）

台北世大運網球混雙詹詠然棄賽風波，到美網女雙冠軍戰前掀起另一波高潮，她的世大運搭檔謝政鵬在關鍵時刻出手，貼出賽前就料到詹會退賽的「半仙預言」，讓詹謝宿敵大戰推向另一個高峰，在這話題正熱的時候，其實最該全盤檢討的是「錦上添花」的體育政策，才是詹謝大戰的根源。

詹詠然（資料照）

田徑選手獎金資源

從2016年里約奧運謝淑薇臨陣退賽，什麼「為國爭光」，誰誰誰領得比較多，在網路上論戰不休，根據體育署行之有年的補助辦法，網球以賽代訓，以當年度1月和7月的世界排名為基準，國內選手排名最高的，每半年有70萬元補助額度，第2高50萬，第3高30萬，1年最高可達140萬元，遇到特殊狀況還加碼，也就是說，選手出國參加職業賽爭取獎金，只要有單據核銷，排名越高補助越多，參賽開銷全民買單，卻常為這些小錢爭論不休。

運動員收入比較

到WTA網站查詢，國內網壇獎金累計最多的是謝淑薇，生涯累計獎金約1億4000萬台幣，今年至今進帳超過1000萬元。而被網友戲稱「錢詹計畫」的詹詠然，生涯獎金約1億2000萬台幣，拜美網女雙封后之賜，今年已達約2280萬台幣。

職業網球選手賺得多，要球技出眾，而且要夠努力才能達成，令人敬佩，問題就在政府補助，儘管半年70萬、50萬比起他們的獎金微不足道，但理論上接受政府補助，參加國際賽就是一種「拿錢辦事」的交換，類似棒球選手服補充兵役需配合徵召，且得牌還有國光獎金的額外獎勵，所以不管奧運退賽還是世大運棄賽，毀約醜態差不多。

日前一則不起眼的消息，游泳選手「丁妹」丁聖祐自費到澳洲找教練訓練，再看看世大運100公尺金牌楊俊瀚、標槍創下亞洲紀錄的鄭兆村，田徑幾乎沒有賺取職業獎金的機會，乃至於體操金牌李智凱，比起網球的國內、外社會資源豐碩，游泳、體操、田徑被尊為運動基礎，選手只能苦哈哈吃土喝水度日，政府資源要如何分配，兩相對照應該很清楚，不能一味齊頭式平等，還製造紛爭。（記者王元鴻）