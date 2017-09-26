響尾蛇奪外卡 馬丁尼茲一棒宣告開趴

馬丁尼茲昨以生涯首支再見安打，慶祝響尾蛇奪下國聯外卡。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕響尾蛇昨靠馬丁尼茲生涯首支再見安打，以3：2氣走馬林魚，確定以國聯外卡晉級季後賽；雙城以10：4擊敗老虎，4連戰橫掃對手，拿到美聯第2張外卡的魔術數字減為「Ｍ3」。

響尾蛇隊賽後在球場游泳池開趴慶祝晉級季後賽。（法新社）

國聯外卡戰 佔主場優勢

響尾蛇打完6局以1：2落後，第7局馬林魚啟動牛棚接替先發投手史崔利，戰況出現變化，響尾蛇8局下先以2安加失誤扳平，9局下無人出局攻佔滿壘，2出局後，終於靠馬丁尼茲一棒結束比賽。

由於在國聯外卡分居第3、4名的釀酒人、紅雀分別輸給小熊、海盜，戰績確定都無法超越響尾蛇，響尾蛇自2011年後，再次打進季後賽，且因90勝66敗是兩聯盟外卡球隊最佳，將在國聯外卡戰擁有主場優勢，對手應是暫居國聯外卡第2的洛磯。

雙城先發打線有8人敲安、6人有打點，打完4局便以3：0領先，6局上再鯨吞5分鎖定勝利，自2004年9月後，首次在底特律的4連戰橫掃老虎，在美聯外卡領先第3名天使4.5場，拿到美聯第2張外卡的魔術數字減為「M3」。

美聯第2張外卡 雙城M3

雙城可望繼2010年再次打進季後賽，也是史上第13支前1年至少100敗、隔年勝率卻高於5成的球隊，前次則是2009年的水手。