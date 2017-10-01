還沒結束？ 史總想「助」他上一軍

兄弟拿下二軍冠軍，球員合力拋起將退休的林威助。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕在充滿淚水的二軍最後一戰後，中信兄弟林威助是否就此高掛球鞋，總教練史耐德的回答耐人尋味，「我會想把他拉上來。」意味兄弟球迷仍有機會在一軍跟「林桑」說再見。

38歲的林威助昨在二軍總冠軍賽代打吞下三振，但對於這可能的球員最後一打席，就連獅隊老將劉芙豪都認為有遺憾，「這可能是威助生涯最後的一打席，投手應該都用直球對決的。」

林威助在9月25日宣布他將結束球員生涯後，引來大批球迷不捨，領隊劉志威表示儘管目前林威助未來的動向還在討論，「但球團會全力將他留在兄弟體系，不管是行政或是教練職務。」之前除了外傳林威助將接下兄弟二軍總教練，也有他可能接掌台中運動家隊的傳聞，但都未得到證實。

只是林威助仍有機會本週升上一軍舞台再戰，劉志威說，這可能要問史總的意見，「我認為等之後晉季後賽的狀況較確定了再說，會比較好。」

史總則說，「我會想要拉他上一軍，只是以他的位置來看，包括陳文杰、林書逸和陳子鴻，也都是可以考慮的人選，所以還要再看看。」

史總說，若兄弟進入季後賽，他很滿意目前一軍陣容，也願意以現有的陣容去打季後賽，「但季後賽名單可以擴充到28人名單，所以還是有調度的空間。」屆時史總也會再和教練團討論，「畢竟若要拉林威助或其他人上來，就要一些球員下去，還要再討論。」