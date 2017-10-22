季後挑戰賽》老獅打小象 吞下定心丸

統一獅打者高國慶4局下擊出1分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕薑是老的辣！統一獅昨靠高國慶、陳鏞基等老將貢獻過半安打產量，加上潘威倫先發5局1責失、王鏡銘後援2局無失分關門，8：5擊敗中信兄弟，5戰3勝制季後挑戰賽雙方各拿1勝，今移師兄弟洲際主場再戰。

潘威倫先發5局失2分、1責失，投80球就退場。（記者黃志源攝）

「這一勝很重要！」獅隊「蔗總」黃甘霖指這一場贏球就像吞下定心丸，無論心態和氣勢都會更好，對接下來比賽幫助很大。

統一獅陳鏞基（右）戴罪立功，滑回本壘得分。（記者黃志源攝）

潘威倫5局1責失

潘威倫先發5局，只在第4局失2分、1責失，投80球就退場，蔗總解釋，潘威倫第4局用球數較多，加上牛棚投手多，按季後賽調度安排，所以換投。

3老獅包辦7安

6局上王玉譜投1局被敲4安失3分，下個半局獅隊靠陳傑憲一棒追成5平，7局下再添兩分奠定勝基，其中第4、6、7局高國慶和陳鏞基5、6棒「老獅連線」攜手敲安，串連球隊攻勢，加上8局下劉芙豪代打敲安，獅隊全場敲13安，「3老」就包辦7安。在7局下貢獻勝利打點的陳鏞基，則獲選MVP。

王鏡銘無失分關門

8局上兄弟進攻，無人出局一二壘有人，王鏡銘登板救火，他先讓曾陶鎔短打點成小飛球遭一壘手高國慶接殺，接著讓代打潘萣翔擊出雙殺打，9局上更狂飆3K守勝，投2局只花13球拿下救援成功，陳韻文中繼1局無失分賺勝投。王鏡銘表示，比賽呈現拉鋸戰，如果擋不住，後面更難打，無論如何一定要守住。

兄弟牛棚連2場放火

此役兄弟後援投手總計投3局失5分，兩場牛棚累積防禦率高達7.41，總教練史耐德說，「牛棚狀況確實比較多，這一場上個半局我們得分，下個半局就丟分，希望下一場能改善。」

相較獅老來俏，兄弟則有新氣象，陳柏豪7局下登板，投1局失1分，以18歲又266天之齡，締造中職季後賽（含季後挑戰賽和總冠軍賽）史上最年輕球員出賽紀錄。