裙襬搖搖》衝到前3遭拐氣 妮妮並列17

曾雅妮昨拚出紅字成績單，沒讓場邊大批球迷失望。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／林口報導〕曾雅妮昨在裙襬搖搖LPGA台灣賽前14洞抓1老鷹、4博蒂，排名一度衝至並列第3，但15、17洞吞雙柏忌及柏忌，以69桿、總計286桿並列第17，妮妮期盼能趕緊找回推桿自信，希望在不久後能終結多年的冠軍荒。

連3洞獵鷹抓鳥 遭別人桿弟拍背氣衰

曾雅妮在12洞獵鷹，13、14洞又摘博蒂，彷彿讓人看見當年巔峰時期的模樣，但很快就在第15洞吞雙柏忌，她透露，「這講出來有點牽拖，但我真的不喜歡人家拍我背，結果別人桿弟竟然拍我背，害我15洞開球前就覺得很怪，可能還是有點受影響。」

曾雅妮前3天分別繳出73、72、72桿，昨總算拚出紅字成績單，沒讓球迷失望，不過她仍對推桿表現不滿意，妮妮說：「可能總是缺少霸氣，就像開球、第2桿都有霸氣，但到果嶺就消失了，希望能早日把推桿的信心找回來，給自己更多機會朝贏得比賽邁進。」

曾雅妮2011年在揚昇球場捧起台灣賽冠軍盃，當時球迷將現場擠得水洩不通，昨美麗華球場艷陽高照，吸引不少球迷入場，妮妮表示：「我真的很開心，很久沒看到這麼多觀眾，很享受在這樣的環境比賽，球打得好，大家還會為我歡呼，我也想將更好的表現獻給大家。」