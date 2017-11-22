奧運棒球資格賽 WBSC明年初定案

體育署長林德福（右）和棒協秘書長林宗成（左），須加快確認奧運棒球組訓賽。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕亞洲職棒冠軍爭霸賽後，台灣隊總教練洪一中直指2019年奧運資格賽是下一個重要國際賽戰場，期許年輕球員未來要好好加油。棒球項目連兩屆被摒除於奧運殿堂後，終於2020年要重返東京奧運，參賽名額如何產生備受關注，棒協秘書長林宗成昨天表示，目前有關奧運資格賽的說法「通通都不對」，國際棒壘總會（WBSC）預計明年1或2月才會正式公布。

棒球雖然重返奧運，但參賽名額由以往的8隊減為6隊，除了地主國日本，其餘5個名額如何產生陸續有消息傳出，最新的說法是先進行各洲的資格賽，其中美洲2席、歐洲和亞洲（含大洋洲）各1席，最後1席從2019年世界12強棒球賽產生。

不過，林宗成指出，有關奧運資格賽的消息都不是WBSC正式公布，WBSC還在持續討論中，由於台灣籍的亞洲棒總會長彭誠浩也是WBSC第一副會長，奧運棒球賽的相關會議都由棒協國際組組長陪同出席參與討論，因此棒協對於討論的內容相當清楚，目前所有說法都不正確。

林宗成表示，雖然棒協對於奧運資格賽的討論過程都有掌握，不過，在WBSC宣布之前，棒協不適合透露任何內容，而且還有一些細節尚未確認，只能說相當複雜，WBSC最快明年1或2月才會公布。

除了奧運資格賽，東奧棒球賽的賽制也還不確定，籌委會原本規劃預賽6隊分成2組單循環，分組第1爭金牌，分組第2搶銅牌，但是WBSC對此持保留態度。

林宗成指出，WBSC傾向維持以往的賽制，預賽採不分組單循環，前4名再進行交叉準決賽，還要和東奧籌委會討論。