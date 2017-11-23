強投何處覓》投手過度保護 難突破自我

前國家隊教頭郭李建夫認為，現在投手過度保護自己，長期下來並非好事。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕做事過猶不及都不好，過去國內三級棒球投手過操為人詬病，不過，前國家隊教頭郭李建夫和南英青棒教練陳献榮都認為，現在投手過度保護自己，長期下來並非好事。

「國內投手似乎不太喜歡投球。」郭李表示，現在資訊發達，投手接收許多訊息，例如單場最多投100球，但訓練量不夠紮實，沒有多投球，肩膀不夠強壯，也就很難突破自我。

郭李回憶，過去投手重訓觀念沒那麼發達，所以跑步和訓練量大，基本上強投都投很多，只要練習配套得宜，其實不易受傷。

陳献榮持相同觀點，他認為，近年來西方保護投手觀念引進，認為投手是消耗品，國內青棒投手練習量不希望太大，比賽不要投太多，以免受傷影響出國發展機會，認為這樣就夠了，在球隊就是最好的。

長期缺乏高強度且紮實的訓練，陳献榮表示，青棒投手先發無法投到7、8局，過度保護自己，少了對戰強隊機會，就無法了解自身優缺點，未來再求進步就難了。

陳献榮說，以前高中打鋁棒，投手沒速度、控球不犀利，只有「被打假的份」，投手不斷求進步，所以有強投曹錦輝、郭泓志冒出，後來改打木棒，投手即使球速只有130公里，但只要控球和變化球好，照樣能解決打者，他建議高中應改回鋁棒，刺激投手精進球技。