冬盟》一年後的中職聯隊…韓職教頭：態度好很多

中職聯隊昨以1分敗給日職西軍，但連續2天9局下都有攻勢。（記者陳志曲攝）

韓職聯隊總教練柳承安（左一）認為今年中職聯隊態度好很多。（記者羅志朋攝）

有學習熱忱 感覺特別挑過

〔記者羅志朋／桃園報導〕去年冬盟韓職聯隊柳承安曾痛批，中職聯隊球員態度和積極度不佳；事隔一年後，柳承安認為今年來參賽的中職球員，感覺特別挑選過，態度好很多。

柳承安表示，去年冬盟有台灣培訓隊和中職聯隊，感覺中職派的球員並沒有很投入在這項賽事，態度和積極度都不如培訓隊，不過今年中職好像有特別挑選手，感受到這批球員真正想要來冬盟學習，態度也比去年好很多。

中職聯隊總教練林振賢表示，這次帶隊有特別叮嚀球員態度，唯有態度好、心態正確，做事才會成功，打球也是如此，相信選手自己也知道。

柳承安曾任韓職球隊教頭，3月經典賽熱身賽率警察廳與台灣隊交手，今年已是他第4度帶領韓職聯隊來台征戰冬盟，對台灣棒球有一定熟悉度。

國際競爭力不足 建議增隊

長期以來，台灣和南韓棒球不斷師法美國、日本，不過，近11年10場一級國際賽事台灣不曾贏南韓，「好想贏韓國」成了揮之不去的夢魘，「海外取經」帳面成效韓似乎優於台。柳承安認為，一樣是亞洲人，台灣向美、日學習的成果不如南韓，應該去思考，是不是學習的方向和態度不正確？然後再做適度修正。

柳承安說，現在韓職有10隊，加上尚武和警察廳就有12隊，所以跟日本打國際賽，雙方互有輸贏，就因韓職球隊和球員多，「中職只有4隊真的太少了，一定要想辦法再增加球隊，這樣才能提升競爭力。」