搶大谷最後淘汰賽 教士有自信

大聯盟「大谷翔平爭奪戰」，進入最後階段，目前僅教士隊未與大谷會面。（資料照，美聯社）

最後7隊面試

僅教士未會面

〔記者林宥辰／綜合報導〕被評為「二刀流」超級天才的大谷翔平，自從宣布挑戰美國大聯盟後，就成為自由市場最大話題，他期望效力西岸、小市場球隊，7支隊伍中僅教士尚未和大谷見面。

大谷屬意的7支隊伍分別是巨人、天使、小熊、道奇、遊騎兵、水手和教士，獲得「面試資格」的球隊無不使出渾身解數，巨人在大谷一宣布會談名單隔天就搶先和他面談，球隊高層幾乎全出動，總教練波契還帶了看板明星捕手波西一同遊說，波契甚至初步規劃好給大谷約400個打席發揮。

道奇、水手

賣點「日籍球員多」

道奇、水手隊史都有不少日籍球員，兩隊也把這項優勢當成賣點，道奇總教練羅伯斯的母親來自日本沖繩，他也強調自己和日本的淵源；和道奇同城的天使，雖然簽下兩位勇士違規被迫解約的國際新秀，但因動用的國際新秀簽約金額度是明年度的，不影響今年追逐大谷的計畫。

遊騎兵早在大谷高中時期就曾派球探關注，當年投身日職前就曾和他討論赴美可能性。這次面談，遊騎兵除了總管丹尼爾斯、總教練班尼斯特，兩位日籍球探也隨行。

唯一還沒和大谷面談的教士，完全符合大谷開出「西岸、小市場」的條件。聖地牙哥媒體對搶下大谷頗有信心，提出幾點優勢，首先是教士高層擁有齋藤隆、野茂英雄兩位日籍前輩，甚至連剛到職的體能訓練員中垣征一郎都出身大谷母隊日本火腿，總教練格林球員時期也效力過火腿。

官網媒體指出，教士今年季初曾讓替補捕手貝桑柯特投打兼修，雖然成效稱不上成功，但對投打並存相對開放的態度，或許能間接受到大谷青睞。