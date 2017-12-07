球探報報》「不世出天才」 大谷單季有30轟實力

球探指出，大谷翔平球速達頂標，打擊上看30轟。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕雖然尚未踏上大聯盟舞台，但大谷翔平在日職展現的投打二刀流能力及球探報告，早已被美國媒體形容為「日本的貝比魯斯」。球探報告顯示，大谷翔平的速球達頂級水準，打擊實力也屬上乘，有球探以「不世出天才」形容他。

「我從不曾這樣下評斷，但大谷或許真的能在大聯盟展現二刀流。我們都看過諸如邦賈納、梅達斯等打擊不錯的強投，但大谷的打擊是真的有威脅性，如何安排他的上場時間和機會，就是球隊和教練需要考量的。」一位球探如此評價大谷。

一般球探報告中，會將投手的各球種以20至80分為區間，50分就代表具大聯盟平均水準，而大谷翔平的速球水準是滿分的80分。另一位球探認為，大谷翔平的投打實力都極為特殊：「一般在美國本土，不少投打都表現不錯的年輕球員，會先被教練安排擔任野手，如果打擊發展有限才轉任投手，但大谷很特別，日本火腿的養成也有一套，讓他兩邊都能勝任。」

大谷翔平在日職測得最快球速接近時速102英里（約164公里），大聯盟近3年來僅4人次的先發投手投過如此球速，分別由艾歐瓦迪和辛德嘉德締造，大谷的直球轉速則接近洋基新王牌塞維里諾。

若專職打者，不少球探認為大谷翔平有單季30轟實力，打擊型態較近似大都會隊葛蘭德森，會是全壘打見長、能選保送，但三振數偏高的打者。