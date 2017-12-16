第一代兄弟王朝 葛雷諾永生難忘

葛雷諾（後左）與前味全龍投手陽介仁（後右）開心擁抱。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕相隔19年再次來台，前兄弟象洋將葛雷諾用依舊流利的中文跟球迷說：「大家好，好久不見！台灣的球迷，我很想你們！」

1993-96年效力兄弟象的葛雷諾，是象隊首次締造3連霸的功臣之一，他表示，最難忘的是比賽後門口與球隊巴士旁，一定圍著大批球迷高喊加油，連走在路上都會被球迷簇擁，「我在美國不曾有過這種經驗，這是我永遠都忘不了的畫面！」

葛雷諾1997-98效力台灣大聯盟，2003年回美職母隊釀酒人擔任小聯盟教練，他表示，前年中信球團曾邀請他參加「向傳奇致敬」，因與大聯盟春訓撞期無法成行，季後又被邀請打OB賽，卡在還有教練工作再次錯過，這次行程總算可以配合。

葛雷諾最懷念在台灣打球的日子，也很想念以前一起打球的隊友與對手，他說，「如果可以，只要有辦類似的活動，我每年都想回來，回台灣就像回家一樣，我永遠愛台灣！」

葛雷諾前天深夜飛抵桃園機場，仍有近50位球迷接機，昨見到老隊友李居明、王俊郎，還有昔日對手黃平洋、羅世幸、陽介仁、謝長亨等人，興奮地逐一熱情擁抱，當場就用英、中、台語夾雜聊了起來。

葛雷諾說，黃平洋的變化球很難應付，謝長亨的指叉球非常厲害，他們的球都很不好打，且好球率都很高，在場上碰到他們必須很專注才行。