布里斯本網賽》新球季新搭檔 詹詠然首戰告捷

詹詠然（右）與新搭檔赫拉可娃（左）合影，兩人各比代表第1勝的「1」手勢慶祝。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年叱吒風雲的「辛然配」已成絕響，如今全新「然赫配」踏出磨合第1步，2018球季強勢開胡，安抵布里斯本網賽女雙8強。

「然赫配」合拍 以戰培養默契

女雙世界球后詹詠然在老搭檔辛吉絲退休後，今年改與世界排名第5的捷克名將赫拉可娃合拍，榮膺頭號種子，昨首戰克萊查珂（荷蘭）／庫德雅薇特塞娃（俄羅斯）也展現實力，只花不到59分鐘就以6：3、6：0痛擊「荷俄聯軍」，搶下本季首勝。

賽後詹詠然照往例與赫拉可娃合影，2人並肩微笑，各比代表第1勝的「1」手勢慶功。

28歲的大詹透露，赫拉可娃年長她2歲並已結婚，還拿過雙料大滿貫及年終賽女雙冠軍，不但經驗豐富，技術與企圖心都十分出色，讓她很快適應沒有辛吉絲的戰術打法，「當然搭檔換了，感覺也不一樣。希望我們能以戰養戰磨出默契，再接再厲往前邁進。」

超級搶10失守 小詹無緣8強

詹家姊妹輪番上陣，結局卻不相同，詹皓晴相隔4年半再與斯洛維尼亞老戰友史瑞波妮克組軍，卻與琪涵諾克（烏克蘭）／羅迪歐諾娃（澳洲）陷入苦戰，終以6：3、6：7（2：7）、6：10飲恨，無緣與姊姊會師8強，只能期待大詹代為復仇，「然赫配」下個對手正是琪涵諾克／羅迪歐諾娃。