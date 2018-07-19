「職棒父子檔」出現第4對 賴智垣250萬加盟猿

賴智垣以250萬簽約金加盟猿隊，也繼承父親衣缽。（資料照）

賴有亮兒子

跟隨老爸腳步

〔記者羅志朋／綜合報導〕有子繼承衣缽！前職棒球員賴有亮的兒子賴智垣，今年選秀Lamigo桃猿以第4輪指名選中，昨正式加盟，簽約金250萬元、月薪7.5萬元，21歲、右投的賴智垣說，「很興奮，希望儘快融入球隊和職棒環境。」

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賴有亮和劉榮華在俊國、興農時期曾並肩作戰，賴智垣回憶，兒時每逢中職在台體大棒球場開打，常與劉榮華的兒子劉家愷在一壘側接近外野看台傳接球，沒想到有一天兩人能一起打職棒；另外，職棒父子檔還有王光輝和王威晨、吳復連和吳念庭。

賴家兄弟走截然不同的路，大4歲的哥哥賴智鴻選擇當職業軍人，目前是戰鬥機飛官，賴智垣從小打球至今，終於一圓職棒夢，昨天老媽打電話道賀，希望他調整好心態，準備迎接挑戰。

賴智垣表示，大一、大二打冬盟對戰各國職棒球員，比賽強度高，學到很多，看到學長蘇智傑、楊岱均自我要求極高，深受刺激，是成長最多的時期，他特別感謝冬盟的歷練，至於台體大最後一年學業，會透過彈性修讀完成。

陳克羿180萬簽約金

月薪5萬

桃猿昨同時簽下剛從南英畢業的18歲投手陳克羿，簽約金180萬元、月薪5萬元，今天下午富邦悍將於新莊球場，為新秀王正棠、陳品學、胡冠俞及蕭憶銘舉辦加盟記者會，另與投手張竣龍簽下自主培訓合約。