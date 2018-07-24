甘蔗障礙等人破 蔗總盼群雄並起

黃甘霖（右）生涯295盜是史上最多。（資料照，記者林正堃攝）

黃甘霖（左）以291盜刷新林易增的前中職紀錄時，妻子A-Lin也在現場。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕生涯坐擁5座盜壘王和史上最多的295次盜壘紀錄，是統一獅總教練黃甘霖用「比氣象台預測還準」的傷痛所換來；但有「盜癡」封號的黃甘霖直言並不後悔，還鼓勵王威晨等後輩多盜，有朝一日超越他的「甘蔗障礙」。

擁5座盜壘王 295盜史上最多

「我在加盟職棒之前，就設定好『盜壘王』的目標。」黃甘霖回憶高中時期，看到「盜帥」林易增在盜壘時，球迷都會高喊「盜、盜、盜」，他說那種加油聲真的很吸引人。

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1998年加盟獅隊後，黃甘霖半季就跑出20盜，不但讓他盜出自信，也贏得球團的支持，隔年就盜出生涯單季最多的54盜、拿下首座盜壘王。「林易增連拿5年盜壘王獎項，更刺激我想去拚，結果真的做到了。」黃甘霖在1999至2003年完成盜壘王5連霸，2010年5月8日則以累計291盜刷新林易增紀錄。

傷痛後遺症 黃甘霖不後悔

只是「盜」出史上第一人的定位，黃甘霖現在每逢天氣變化，左膝和肩膀後方都會痠痛，他笑說：「比氣象台預測還準！我是用左手摸壘包，在閃躲野手時左膝、肩膀和手臂都會磨損，這些都是當年盜壘的後遺症，但我不後悔，至少目標有達成，我也期待後輩突破我的『甘蔗障礙』。」

看到中信兄弟王威晨崛起，黃甘霖認為他很不錯，符合盜壘王必備的腳程及抓投手出手時機等要件，「要盜壘首先要有企圖心，還要去觀察每位投手習性，這是我當年每天賽後看影片必做的功課，另外滑壘、撲壘的技巧也要具備。」黃甘霖認為以王威晨的條件，今年跑出40次以上盜壘不是問題。

但黃甘霖不希望王威晨成為「孤獨的盜壘王」，也希望其他球員多盜，「我就鼓勵獅隊球員有機會就盜，用速度去壓迫對手，職棒就是要秀，盜壘會讓比賽更好看！」