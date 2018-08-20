台豐ADT高球賽 詹世昌3度奪冠

詹世昌以總計275桿贏得台豐ADT公開賽冠軍。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕悶了1年多，詹世昌昨天終於突破低潮，在2018台豐ADT公開賽以總計275桿，2桿之差贏得冠軍。

這是詹世昌繼2010年和2014年之後，第3度捧起台豐ADT公開賽冠軍盃。賽後他說：「台豐球場是我的幸運地，過去1年多，在歐巡賽和日巡賽都打得不太順，回到台豐贏得冠軍，讓我找回了信心，接下來要回日巡賽拚一下，保住種子選手資格。」

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最後1回合決戰，詹世昌一路保持領先，雖然有不少選手追得很近，但他都能適時把握機會。前半段日本選手高橋勝成衝很快，兩度追成只差1桿，但都沒能超越詹世昌。

高橋勝成最後8洞沒有進帳，無法繼續威脅阿昌，後9洞換成呂偉智、王偉倫和林文堂全力追趕詹世昌。靠著第12洞準確的鐵桿，詹世昌把握住機會推進4呎博蒂，接下來連連打Par。

第17洞長洞他的第2桿失誤，球拉到果嶺左側長草坡，阿昌不太滿意，當場打了自己左頰4下，這個「自我提醒」讓他及時回到正軌，9呎的推桿進洞，抓下第4隻小鳥，心情也跟著穩定下來。

最後1洞他穩穩地3桿攻上果嶺，那時已經完賽的泰國選手帕東昔和美國選手李翰都是277桿，並列第2，詹世昌仍有兩桿優勢，他順利保Par，275桿贏得勝利。

過去1年，詹世昌打不出滿意的成績，昨天能在最後1回合打出無柏忌的68桿，他說：「真的好久沒有單回合無柏忌的表現，這是獲勝的關鍵，最後1回合我設定的目標就是68桿，果然達標了，這場比賽球場的桿弟劉素吟幫了我很多，她很了解台豐的果嶺。我也要謝謝教練張奇駿，這次回來他幫我找回以前的動作，擊球方向比較能掌握。」

林文堂昨天最後1洞沒抓到小鳥，以278桿和日本的比嘉一貴並列第4名。呂偉智則是279桿完賽和高橋勝成並列第6。