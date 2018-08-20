亞運》我女籃3戰全勝 篤定晉8

台灣隊彭詩晴（左）快攻上籃，拿到全隊最多的14分。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕上半場沉睡，下半場甦醒，亞運台灣女籃隊昨以84：61擊敗印度，預賽3戰全勝，篤定闖進8強，只要明天擊敗地主印尼，就可以分組第1之姿晉級。

上個月瓊斯盃女籃賽台灣隊才以102：52大勝印度，加上3天前台灣隊以87：85扳倒實力堅強的兩韓聯軍，一般預料此役應可輕騎過關，結果上半場打完僅以33：27領先，所幸下半場及時甦醒，第3節在彭詩晴砍進10分領軍下，逐漸拉開比分，最終以23分之差帶走勝利。

此役黃凡珊攻下7分，外帶5助攻、2抄截，表現不俗，她說：「上半場感覺大家都在睡覺，中場休息時總教練（華格納）告訴大家不能再這樣子，下半場我們以防守帶動進攻，下一場對印尼，大家要調整好心態。」台灣隊三分球24投6中，命中率僅2成5，是上半場陷入苦戰的主因。

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台灣隊教頭華格納認為對手打得很好，值得讚許，他希望球員能專心一點，還好下半場展現水準，愈打愈好。

彭詩晴拿到全隊最多的14分，另有5助攻，她認為球隊整體感覺都不在節奏上，可能前一天開會教練有給球員一些任務，大家很想做好，忘記自己原本好的部分。

上屆仁川亞運季軍戰台灣隊以2分之差不敵日本，連2屆亞運拿到第4名，無緣奪牌，彭詩晴說：「這次球隊目標很明確，就是要拿牌，4強戰應該會對到日本，大家就是全力以赴去拚。」