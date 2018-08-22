亞運》女籃飆破百分 分組龍頭晉8

後衛陳晏宇（右）進帳19分、4抄截，表現出色。（歐新社）

台灣女籃射手黃鈴娟（左）飆進6顆三分球，砍下全隊最多的26分。（歐新社）

王維琳搶下籃板。（法新社）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕即使2大主將彭詩晴和包喜樂都休兵，台灣女籃隊昨依然談笑用兵，全隊飆進14顆三分球，終場以115：51大勝地主印尼，小組賽4戰全勝，以第1名闖進8強。

彭、包休兵 照勝地主印尼64分

台灣隊開賽後就一陣猛攻將比分拉開，上半場取得42分領先，印尼雖有大批球迷加油助威，無奈一路挨打，最終以64分之差潰敗。

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黃鈴娟飆6記三分球 鄭伊秀雙十

黃鈴娟狂飆6顆三分球，砍下全隊最多的26分，外帶3助攻、3抄截，表現全能；鄭伊秀拿下22分，狂抓13個籃板。台灣隊全場抓下62個籃板，比對手多出25個，且繼前役對印度後，團隊再度送出34次助攻，籃板優勢加上傳導攻勢流暢，收下一場大勝。

台灣隊在A組4戰全勝排名第1，26日8強戰將對上B組第4球隊，依目前戰況來看，有可能是泰國或蒙古，台灣隊勝算頗高，再闖4強問題不大。

另外，籃球3對3今年首度成為亞運正式項目，台灣男子隊由簡祐哲、朱雲豪、周暐宸及曾祥鈞組隊，今天首戰遭遇蒙古、次戰南韓；女子隊則為林蝶、羅培甄、王竫婷彭曉彤成軍征戰，今首戰對手為尼泊爾。