亞運》與其恨天高 快找歸化洋將助拳

面對南韓歸化洋將瑞特里夫阻擋，陳冠全還是勾射得分。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／特稿〕）台灣男籃這次亞運打出48年來最佳成績，也確立劉錚、陳盈駿、胡瓏貿等人將是未來骨幹。但球隊進入4強後，本土球員表現不差，卻因欠缺歸化洋將幫忙，最後兩戰都「恨天高」落敗，若籃協、體育署不加緊腳步找尋新洋將，未來還是難以和亞洲列強抗衡。

台灣隊這次擊敗日本、香港、卡達及敘利亞等隊，其中日本派二軍參賽，卡達歸化球星並未上場，能晉級4強也有運氣成分，但球員的拚戰精神仍值得嘉許。

進入4強後卻嚴重暴露出台灣本土球員高度不足的困境，準決賽面對擁有6位兩公尺長人的中國，銅牌戰遭遇有199公分歸化洋將瑞特里夫助陣的南韓，僅200公分的林郅為能在禁區對抗，吃足苦頭。

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亞洲籃壇近來吹起「歸化風」，南韓、菲律賓、哈薩克、卡達、黎巴嫩及日本都有歸化球員，連印尼為了這次亞運都找洋將助陣。

台灣本土球員在這次亞運證明實力並不輸其他亞洲國家，但現階段能和洋將或長人稍微抗衡僅陳冠全和周柏臣。

劉錚、陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔及陳冠全平均年紀25.6歲，顛峰期至少有5到7年，若籃協及體育署仍不正視歸化洋將的重要性，並順應當前亞洲籃壇趨勢，這批球員只能在各大國際賽繼續苦撐，眼睜睜看著台灣籃球在亞洲失去競爭力。