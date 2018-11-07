台日交流賽》「台灣MVP」 引日媒好奇

郭永維（左）預定扛第7棒，郭阜林（右）待命。 （特派記者郭羿婕攝）

「暴力猿」包辦3-7棒

打過冬盟的日本隊選手

台日交流賽賽前記者會，左起陳俊秀、黃甘霖、稻葉篤紀、甲斐拓也。（特派記者郭羿婕攝）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕延續季後賽手感，中職聯隊今天先發陣容以猿、獅兩隊為主，尤其二連霸的桃猿更包辦打線3至7棒。

第4棒由打擊王陳俊秀擔綱，昨出席記者會引起日媒好奇，離席後，主持人還向在場日本記者介紹他是今年台灣大賽MVP，他則表示會盡力發揮。

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首度踏上巨蛋

郭永維直呼太棒了

對於日本隊選手，陳俊秀其實不太熟悉，不過他說，日本投手實力都很好，須多做準備，「他們投手丟出來的球，速度和轉速都很好，又準又會跑，這可能會讓我們適應得比較慢，希望可以早點進入狀況。」

近況不俗的郭永維預定扛先發三壘手、第7棒，打台日賽和踏上巨蛋都是第一次，他說：「在這裡打球太舒服、太棒了！」

郭永維先前抗日經驗是對上單一球隊羅德，此次對手換成更強的日本國家隊，盼能銜接季後賽好感覺，盡力打出漂亮比賽。陳俊秀也說，剛打完台灣大賽，身體強度還在，希望手感和士氣能延續到今天。

特別的是，這批日本隊有多人曾來台打冬季聯盟，包括養樂多主將山田哲人、軟銀主戰捕手甲斐拓也、巨人強打岡本和真、阪神投手岩貞祐太等人，都曾與中職好手過招。