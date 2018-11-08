足球》新足協第一箭 提高教練、國腳待遇

各層級男、女足國家隊加給表（記者廖聿偉整理）

〔記者廖聿偉／台北報導〕中華民國足球協會大換血後，首個有感政策正式上路！理事長邱義仁擬定國際賽教練、球員、防護員和隨隊人員的加給方案。未來男、女足成人隊總教練將能額外領取2500元的每日津貼，國腳最高每日能領取1000元，每月上限3萬元，讓代表隊能無後顧之憂拚戰。

邱義仁坦言，此政策是其競選政見之一，每年協會必須自籌約1500萬，是筆不小的開銷。

新任秘書長方靖仁是主要推手，過去曾多次擔任國腳與國家隊教練，他表示，原本國家級總教練每日僅有1500元，青訓代表隊總教練則是1000元，但這些教練往往在各級學校服務，若出任國家教練，還必須自掏腰包請別人代課，入不敷出，此政策能讓更多的人才，願意為國家效力。

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另外，未來助理教練、防護員的待遇也將提升，並新增裝備管理的補助，方靖仁表示，「後勤支援也是打勝仗的關鍵，球員能專心備戰，教練團也不必張羅瑣事，裝備管理是不可或缺的重要職務。」

2019年東亞盃男足資格賽將於11日（週日）在台北田徑場舉行，國家隊主帥王家中臨危受命，倉促接掌兵符，僅有不到2週的時間組訓。

邱義仁解釋，未來國家隊教練將全權由選訓委員決定，協會完全不干涉，但由於協會改選，新團隊上任後，離東亞盃開賽僅剩約一個月，只能儘快尋找暫代人選。此次國家隊教練任期只到年底，很感謝王家中還願意接任。