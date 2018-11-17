黑豹旗今4強戰 平鎮再對宿敵

黑豹旗4強賽今登場，下午由平鎮高中（見圖）打頭陣，對決宿敵高苑工商。（資料照，記者簡榮豐攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2018年第6屆黑豹旗青棒賽4強賽今天在天母棒球場登場，兩場皆上演南北大戰，下午2點平鎮高中遭遇宿敵高苑工商，晚上6點穀保家商迎戰新興強權普門中學，國內青棒4強格局儼然成型。

對戰高苑 平鎮贏面大

過去大賽高苑對平鎮勝多敗少，但近年來對戰出現不同走勢，2014年黑豹旗季軍戰平鎮8：4勝出，去年黑豹旗4強戰平鎮又以6：0帶走勝利，同年高中木棒聯賽8強戰平鎮5：0擊敗高苑，對戰居上風。

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平鎮陣中投手人才濟濟，由國內現役青棒最強投手李晨薰領銜，加上均速都在141公里以上的徐若熙、陳志杰、李承禎，戰力超強，劍指3連霸。遭遇難纏宿敵，高苑總教練李來發說，「一場輸贏的比賽，雙方五五波啦，各自有壓力，就看選手臨場表現。」

初遇普門 穀保勝一籌

穀保黑豹旗從未碰過普門，高中木棒聯賽史上3次對戰全勝而歸，穀保投打戰力略勝一籌，特別是投手群，由亞青賽「抗日英雄」王彥程領銜，加上李慶隆、林昱珉、林子崴，又有捕手林辰勳坐鎮，具奪冠實力。

雖被看好獲勝，不過穀保總教練周宗志說，普門這幾年迅速竄起，投打守都有一定水準，對戰絕對不能掉以輕心。

黑豹旗4強賽晚場，將由穀保家商（見圖）迎戰普門中學。（資料照，記者陳志曲攝）