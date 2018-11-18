厄文單場飆43分 飛越生涯萬分

厄文（前）昨單場飆43分，一舉達成生涯萬分里程碑。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕塞爾提克主控厄文昨繳出本季代表作，全場26投命中18球，攻下全場最高43分，外加11助攻，同時生涯得分突破1萬分，達成新里程碑，並率隊123：116擊敗東部霸主暴龍，收下2連勝。

厄文重新擦亮關鍵殺手的招牌，末節與延長賽合計轟下23分，另有6次助攻，團隊得分有36分與他有關，優於暴龍隊的34分，成為致勝功臣。昨貢獻15分的海沃德也忍不住讚嘆道︰「我一秒變成厄文的粉絲。當他有這樣的手感，將很難防守。」

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厄文此戰將生涯總得分累計達10010分，同時助攻也突破2500次，昔日戰友詹姆斯也道賀︰「厄文昨如入無人之境，這是屬於他的夜晚。」現任隊友J.布朗則說︰「其實今天我們打得並不好，但厄文拯救球隊，帶給我們一場勝利。」

厄文繼傳奇球星「大鳥」柏德後，再有綠衫軍球員繳出至少40分和10助攻以上的成績單。

厄文開季一度陷入低潮，但11月後手感加溫，總計10月的7場比賽，場均16.4分和5.4助攻，其中有兩場比賽僅進帳個位數得分；但進入11月判若兩人，7場比賽，厄文場均狂飆至28.1分和6.4籃板。