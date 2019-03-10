戴資穎力拚全英賽三連霸 今日賽事預告與轉播

戴資穎。（美聯社）

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全英賽來到冠軍戰，世界球后戴資穎昨4強戰面對世界排名第5的日本女將山口茜，以21：13、10：21、21：8勝出，今冠軍戰將碰上陳雨菲，力拚三連霸，球迷們一起打開電視幫小戴加油！

NBA例行賽，早上9點30分由塞爾提克出戰湖人，綠衫軍明星前鋒海沃德（Gordon Hayward）前二戰不僅攻下30分，更投進關鍵致勝球，是綠衫軍奪下2連勝的功臣。此役碰上紫金軍團，海沃德能否延續手感並率隊拿下3連勝呢？而湖人近7戰吞下6敗，季後賽漸行漸遠，球星詹姆斯（LeBron James）該如何帶領球隊重整旗鼓呢？世仇對決，球迷們記得鎖定直播。

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全英賽

20:00 決賽 愛爾達體育3台

MLB熱身賽

07:30 馬林魚@國民 FOX體育

NBA例行賽

09:30 塞爾提克@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

12:00 黃蜂@公鹿 緯來體育（D-Live）

NPB熱身賽

11:00 歐力士@巨人 FOX體育2台

ABL東南亞聯賽

15:00 菲律賓火焰@寶島夢想家 愛爾達體育2台

SBL例行賽

17:00 璞園@達欣



19:00 富邦@台銀



轉播：WinTV綜合台、麥卡貝網路頻道

地點：板橋體育館

中職熱身賽

14:00 中信兄弟@統一獅 ELEVEN SPORTS1

HVL

12:00 決賽 FOX體育、FOX體育3台

陳偉殷。（資料照，法新社）

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