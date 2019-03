NBA》林書豪精彩抄截被吹犯還掛彩 無奈發文自嘲（影音）

林書豪與裁判爭論。(圖片取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕林書豪連續兩場比賽拿下雙位數得分,重新找回在場上的信心,今天他更展現積極的拚搶意識,拿下兩次抄截,但也因為與對手拚搶導致左腳出現兩處擦傷,他也在個人《Instagram》上發文自嘲。

林書豪在IG限時動態上發出自己的照片,並說他都掛彩了裁判還是判他犯規。(圖片取自IG)

林書豪今天在首節與熱火控衛卓吉奇(Goran Dragic)爭搶球時,雙方倒在地上,但最後裁判卻判了林書豪犯規,他當場也跟裁判爭論,不過依舊沒有改判,賽後他在IG上貼出自己受傷的照片,自嘲自己的腳都出現兩處擦傷,裁判還是判他犯規。

林書豪抄掉卓吉奇的球後兩人為了爭球倒在地上。(圖片取自推特)

最近兩場比賽林書豪走出低潮,平均能拿下12.5分、2助攻、2籃板,今天他還在防守端上展現積極意識,不只賞聯盟火鍋王「白邊」懷特塞德 (Hassan Whiteside)一記麻辣鍋,全場貢獻兩次火鍋,同時也有兩次抄截演出。

@JLin7 steals and falls down trying to get the loose ball....Unbelievably no steal, instead Jeremy got a foul call. #Raptors pic.twitter.com/tpD45s5TvT