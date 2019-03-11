NBA》林書豪精彩抄截被吹犯還掛彩 無奈發文自嘲（影音）

2019/03/11 21:16

林書豪與裁判爭論。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪連續兩場比賽拿下雙位數得分，重新找回在場上的信心，今天他更展現積極的拚搶意識，拿下兩次抄截，但也因為與對手拚搶導致左腳出現兩處擦傷，他也在個人《Instagram》上發文自嘲。

林書豪在IG限時動態上發出自己的照片，並說他都掛彩了裁判還是判他犯規。（圖片取自IG）

林書豪今天在首節與熱火控衛卓吉奇（Goran Dragic）爭搶球時，雙方倒在地上，但最後裁判卻判了林書豪犯規，他當場也跟裁判爭論，不過依舊沒有改判，賽後他在IG上貼出自己受傷的照片，自嘲自己的腳都出現兩處擦傷，裁判還是判他犯規。

林書豪抄掉卓吉奇的球後兩人為了爭球倒在地上。（圖片取自推特）

最近兩場比賽林書豪走出低潮，平均能拿下12.5分、2助攻、2籃板，今天他還在防守端上展現積極意識，不只賞聯盟火鍋王「白邊」懷特塞德 （Hassan Whiteside）一記麻辣鍋，全場貢獻兩次火鍋，同時也有兩次抄截演出。

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