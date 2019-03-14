HBL》光復高中籃球隊挺進四強 林智堅與選手相約冠軍賽

新竹市光復高中籃球隊今年創造奇蹟，以黑馬之姿挺進高中籃球聯賽前四強，新竹市長林智堅前往學校與選手們加油打氣，相約冠軍賽見。（記者洪美秀攝）

［記者洪美秀／新竹報導］107學年度HBL高中籃球聯賽準決賽，有如一匹黑馬一路過關斬將的新竹市光復高中，搶下隊史上、也是竹市史上首次的四強門票，16、17日將前進台北小巨蛋，與能仁家商、南山高中、高苑工商一決高下爭取冠軍金盃；市長林智堅日前帶籃球用品到學校「探班」，為籃球隊選手加油打氣，肯定選手的努力及創造的奇蹟，更相約在小巨蛋見證冠軍，邀市民一起為光復籃球隊選手加油。

林智堅說，光復高中籃球隊能打進4強，絕對不是奇蹟，也不是偶然，是各位每天不斷訓練及汗水夾雜淚水累積的成果，他也以自身故事分享，4年前他也不被看好會是表現亮眼的市長，但凡事沒有奇蹟只有累積，事在人為，努力就會有成果、就會被看見，鼓勵選手們，將挑戰目標放在冠軍賽。

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光復高中籃球隊成立之初，原設定8年內要將球隊帶進8強，結果只花4年，不只進8強，還打進4強決賽，林智堅說，肯定學校支持及總教練陳定杰的付出，更與全隊相約總冠軍賽見，他會與選手們一起迎接校史與竹市史上第一座HBL總冠軍盃。

新竹市光復高中籃球隊今年創造奇蹟，以黑馬之姿挺進高中籃球聯賽前四強，新竹市長林智堅前往學校與選手們加油打氣，相約冠軍賽見。（記者洪美秀攝）

籃球教練陳定杰說，HBL打到決賽一共21場比賽，由於競爭激烈，往往不知道會不會晉級下一階段賽事，因此每場賽後都會累積鼓掌次數，目前已經累積19場比賽，剩下決賽兩場，選手們也與林智堅一起鼓掌19次，並齊吶喊「Win！」。

陳定杰說，4年前光復高中籃球隊成軍後，很多人用「拼裝車」形容他們，因為光復高中沒有明星球員，但他與選手們花了4年把球隊拉到甲組水準，就是希望讓竹苗地區學生知道，光復高中的選手，是可以前進HBL全國前4強的。

光復高中在準決賽中，遇到選手喬楚瑜感染諾羅病毒、張世恩與莊朝聖雙雙感冒，雖第一場慘輸高苑工商，但後來調整腳步後，不僅攻克南湖絕殺東山，還與南山高中廝殺到最後一秒，接著又打敗「綠色神盾」松山高中，最後以4勝3敗排名，擠進前4強，週六將前進台北小巨蛋，為竹市寫下歷史成績。

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