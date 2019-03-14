UBL》東大頑強抵抗開南 九下追10比10和局無緣4強

開南大學張祐銘。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕8強複賽14日賽程，開南大學交手台東大學，開南已經確定以龍頭之姿晉級決賽，東大想要晉級決賽則是非贏不可，比賽前4局形成投手戰，5局上國體一輪猛攻轟下6分，不過命懸一線的東大在6下也回敬一波5分大局咬緊比分。9下東大靠著對手的保送、失誤要回2分扳平比數，不過在國體闕定進登板救援後，無力攻下超前分，最終雙方以10比10握手言和，東大也確定無緣4強。

賽前東大積分為4分，還要分別對上開南、南華大學，假使兩戰皆勝出，再靠著文化不敵台體將能夠以分組第4晉級決賽，不過本場比賽最終只能追至平手，得到1分積分，也確定本屆賽會將無緣晉級。

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2局上開南率先發動攻勢，開局首名打者張祐銘先是敲出二壘安打，隨後台東大學游擊手發生失誤攻佔一、三壘，接下來陳建川送出左外野高飛犧牲打為球隊先馳得點。東大在4局下做出回擊，同樣是開局首名打者李聖裕右外野一壘安打上壘，接下來又成功盜上二壘，下一棒曾頌恩右外野高飛球被接殺，不過李聖裕趁勢上到三壘，然後靠著暴投回本壘追平比數。

5局上，開南首名打者先是內野滾地遭刺殺，隨後靠著安打以及不死三振和敬遠攻佔滿壘，四棒莊凱文送出左外野深遠二壘安打帶有2分打點，下一棒張祐銘二壘滾地遭刺殺不過靠著野手發生失誤再添1分，吳允中、陳建川連續出現安打，李秉諺適時出現右外野一壘安打帶有2分打點，開南一輪猛攻完成6分大局。

6局上開南再靠著黎胤宣、張祐銘安打再添1分，6下開始前東大落後7分，不過此局先是靠著2個保送以及對手守備失誤攻佔滿壘，曾頌恩敲出右外野一壘安打帶有1分打點，雖然下一棒黃瑄遭到三振，接下來換上代打楊竣翔選到四壞擠回1分，張肇元再補上一支一壘安打帶有1分打點，林浩瑜中外野高飛犧牲打再帶有1分打點，東大再換代打楊鎬宇左外野一壘安打也有1分打點，這局東大一口氣追回5分。

7局雙方都靠著連續的安打各攻下2分，進入9局下半東大還落後2分，首名打者李聖裕靠著一壘手失誤上壘，曾頌恩右外野飛球遭接殺，黃瑄選到四壞保送，楊竣翔擊出滾地讓野手發生失誤形成滿壘，張肇元左外野一壘安打帶有2分打點追平比數。此時開南推出闕定進成功抓下林浩瑜、陳鴻志。雙方以10比10戰成平手。

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