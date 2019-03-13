UBL》大一菜鳥飆8K完投 台體血洗大同晉4強

台體大菜鳥投手林奕丞9局飆8K，收下完投勝。（大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣體大大一先發林奕丞今在107年度大專棒球聯賽複賽，完投9局飆出8次三振漂亮壓制大同，加上台體左打部隊火力全開，全場掃出14支安打，終場就以10：2擊敗大同，確定取得四強門票。

台體林澤彬在二局上擊出深遠三壘安打，王膺鵬抓外角高球再補一支三壘安打，助球隊先馳得點，接著顏郁軒高飛犧牲打，台體2：0領先。二局下，大同學院立即展開反擊，林恩偉安打並盜上二壘，何俊佑適時安打追回1分。

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大同先發陳理安五局上再遭遇亂流，先被顏郁軒敲出安打，接著對張文賢投出保送，宗秉毅犧牲觸擊護送跑者站上二、三壘，林志綱安打建功帶有2分打點，台體擴大至4：1領先。七局上，林志綱跑出內野安打，林郁佑失誤上壘，林澤彬敲出本場第3支安打，台體大再下一城。

八局上，台體宗秉毅把握二、三壘得點圈機會，高飛犧牲打敲進1分打點，接著洪瑋漢擊出2分打點安打，取得8：1領先，九局上，宗秉毅擊出清壘二壘安打，送回壘上2名跑者。大同學院在最後半局追回1分，最終台體以8分差贏得複賽第2勝，目前積分12分確定晉級四強。

台體先發林奕丞從三局下開始，連續解決13名打者，今日僅花106球完投9局，被擊出5支安打責失2分，投出8次三振，壓制大同學院打線。「今天對戰策略就是積極攻擊好球帶，先搶下兩好球，丟起來也蠻順。很興奮，有這個機會可以完投。」林奕丞賽後表示。

此戰針對大同先發陳理安台體排出左打部隊，總教練林宗毅表示，他縱向變化球比較不好，所以派出左打部就是想取得對戰上的優勢。至於投手部分，林奕丞表現很好，完全都在掌控之中，大一生有如此沈穩的表現實在是難能可貴。

林澤彬本戰繳出3安打猛打賞表現，最後一次打擊機會，挑戰生涯首度完全打擊，可惜揮棒落空遭到三振，他說：「真的是很想拼，不拼就浪費這次機會了。

台體大林澤彬敲3安，繳出猛打賞。（大專體總提供）

台體大擊敗大同，晉級4強。（大專體總提供）

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