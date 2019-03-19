大專盃》蘇俊璋驚險守成 文化大學完成二連霸

文化大學完成二連霸。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕大專盃公開組一級冠軍戰，文化大學挑戰二連霸，冠軍戰遇到的對手是強敵開南大學，文化大學先發投手李承風繳出5.2局好投，危急時刻封鎖對手的蘇俊璋表現更是關鍵，文化終場2:1險勝開南，隊史第11座冠軍到手。

李承風5.2局投球任內被擊出3支安打，但其中2支就是開南中心打者朱祥麟、莊凱文4局上的連續安打，雖然該半局無失分，但間接導致6局上再遇中心打者之前，教練團選擇換投。

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文化大學總教練廖敏雄說，會選擇在當時換投原因有二，一是李承風之前先發投得多，中間大多僅休息2天至3天不等，再者考量對方中心打者上一輪掌握度高，「其實有算好，當下已兩出局，所以換陽杰恩上來試試看，要是再壓不住，就換蘇俊璋。」

陽杰恩收下6局上最後一出局，7局卻先投保送，隊友又失誤，在一三壘有人狀況下，強心臟的蘇俊璋連拿3個出局數力保不失，連兩天關鍵時刻救火。

蘇俊璋說，今天其實比昨天緊張，「一三壘有人時，想說三壘那分就給他們，要抓雙殺，之後對方盜壘，就全力跟對方打者對決。」

文化大學李承風繳出5.2局好投。（記者林正堃攝）

蘇俊璋救援成功。（記者林正堃攝）

文化大學完成二連霸。（記者林正堃攝）

文化拿下冠軍。（記者林正堃攝）

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