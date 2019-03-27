划船》狂掃6金全打包！南投水商划船隊破全中錦紀錄

南投水里商工參加全國中等學校划船錦標賽，狂掃六金，優異成績創下全中錦紀錄。（水里商工提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕全國中等學校划船錦標賽，上週才在宜蘭冬山河水上競技中心落幕，南投水里商工划船隊今年囊括所有高中男子組報名項目，勇奪6金，是連續4年蟬聯高男組團體總冠軍，更創下全國中等學校划船錦標賽紀錄。

校方表示，划船隊今年利用寒假與課餘時間訓練，此次面對14所高中職挑戰，皆能如預期發揮熟練的技術與實力，每個參賽項目都穩紮穩打，一場一場拿下勝利，奪冠絕非僥倖。

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此外，校內有國家教練彭坤郎，以及曾勇奪2屆亞運銀牌的專任教練汪明輝等人的訓練下，大大提升划船選手的比賽技巧，接下來選手還要加緊整備，盼能在5月底的廈門國際龍舟賽，繼續勇奪佳績，為台灣爭光。

南投水里商工參加全國中等學校划船錦標賽，狂掃六金，優異成績創下全中錦紀錄。（水里商工提供）

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