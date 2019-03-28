足球》馬德里德比首次海外戰 將在國際冠軍盃上演

馬德里德比大戰，同城世仇彼此對壘，比賽張力相當大。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙著名的「馬德里德比戰」，由皇家馬德里對上馬德里競技，一直都是足球迷不會錯過的經典對戰組合，因兩隊今年休賽季都將參加國際冠軍盃賽事，故夏天將首次在海外上演馬德里德比，表定7月26日兩隊將於美國紐澤西開踢。

國際冠軍盃賽事為熱身賽性質的賽事，參加隊伍多是以調整陣中球員狀態或是訓練新人為主，比賽時間約為每年的7、8月，正值歐洲各大聯賽的休賽季，每支球隊都將踢3場比賽，比賽地點主要在美國境內舉辦，少數場次會辦在亞洲及歐洲。

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今年參加此賽事的球隊包括英超的兵工廠、曼聯和熱刺，西甲的皇馬和馬競，義甲的祖文特斯、AC米蘭、國際米蘭和羅馬，德甲的拜仁，葡超的本菲卡，還有來自墨西哥的瓜達拉哈拉，去年冠軍是由熱刺奪下。

重點對戰組合：

兵工廠VS拜仁（7月18日）

拜仁VS皇馬（7月21日）

皇馬VS兵工廠（7月24日）

熱刺VS曼聯（7月25日）

皇馬VS馬競（7月26日）

馬競VS祖文特斯（8月10日）

來自英超的熱刺為上一屆國際冠軍盃的冠軍。（資料照，法新社）

英超雙強，曼聯與兵工廠今年也都將會參加國際冠軍盃賽事。（資料照，法新社）

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