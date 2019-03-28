日職》開幕名單公布！旅日3台將一軍開季

日職開幕名單公布，台灣有三名旅日台將（左起）宋家豪、陽岱鋼、王柏融從一軍開季。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天公布開幕名單，台灣好手有三人確定以一軍身分上場，分別是效力於讀賣巨人隊的陽岱鋼、日本火腿鬥士隊的王柏融以及樂天金鷲隊的宋家豪。

陽岱鋼在熱身賽5發全壘打的火燙的手感，讓他打回巨人隊的先發中心棒次，他將會在29日的開幕戰擔任第5棒。

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今年台灣球迷眾所矚目的「大王」王柏融，也順利地被帶進火腿的開幕名單當中，有機會被放進中心棒次。

宋家豪在熱身賽出賽5場，投6局被只打出支4安打，其中有一發是陽春彈，送出3次三振，以及1次四死球，防禦率1.50，同樣也被放進樂天的開幕名單當中。

其餘台灣好手，效力於羅德隊的陳冠宇、西武獅隊的吳念庭以及郭俊麟、阪神的呂彥青，都沒有被放進一軍開幕名單當中。

西武獅吳念庭熱身賽手感火燙仍從二軍開季。（資料照，記者黃志源攝）

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