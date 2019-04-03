LPGA》曾在全日空錦標賽封后 曾雅妮再度挑戰盼重返榮耀

曾雅妮。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕本季首場大滿貫全日空錦標賽（ANA Inspiration）明將在幻象農場點燃戰火，此站將有112位世界頂尖好手參戰，包括衛冕者林德伯格（Pernilla Lindberg）、前後任球后艾莉雅、朴城炫等人。

曾在此賽事奪冠的「微笑球后」曾雅妮將攜手徐薇凌、錢珮芸，共同挑戰本賽季首場大滿貫。2019年全日空錦標賽總獎金升至300萬美元，冠軍將獨得45萬。

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曾經和媽媽在全日空錦標賽共同分享跳進池塘獲勝喜悅的台灣之光曾雅妮，期待享受本週賽事：「每次走過波比池的時候都感覺很開心、也很熟悉，自己曾經在這裡有很好的回憶，也當然很希望可以再做一次。現在要先好好享受這個禮拜，這個球場難度還是挺高的，特別是長草，越來越長。這裡的風也很大，果嶺很漂亮，如果推得好、看得準會給自己很多機會。」

當今「台灣一姐」徐薇淩則是很開心本週可以吃雪糕吃到飽，也期望有最佳成績：「上週表現不是很好，這週調整得還不錯，很期待有好的發揮。」她也提到當地的飲食，「我超級喜歡本週的餐點，必吃這裡的沙拉，還有吃到飽的雪糕，超開心。」

連兩週晉級的小將錢珮芸很滿意今年開局，「最近適應都還不錯，兩個禮拜都有晉級蠻好的。自己在下桿部分改得不錯，前兩年在本場賽事都沒能晉級，所以這次希望自己先打到週末比賽，有好的成績。」

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