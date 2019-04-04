國際奧會婦女運動獎劉柏君呼籲：台灣不是中國一省

劉柏君在臉書上呼籲台灣不是中國一省。（圖片取自劉柏君臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣首位女性棒球主審劉柏君，上月才在紐約聯合國總部領取「國際奧會女性與運動獎」，也是寶島第一人，如今她則在個人臉書發文，希望號召各界於聯合國婦女權能署（UN WOMEN）推特一篇關於她的報導文章中，共同留言正名「台灣不是中國的一省！」

別名「蘇菲亞」的劉柏君，正是知名電視劇《通靈少女》原型人物，熱愛棒球運動的她，近年致力打破性別鴻溝與障礙，也獲得聯合國婦女權能署官網青睞，文中她以第1人稱暢談辛苦奮鬥歷程，但官網的重點節錄卻誤把台灣當成中國一省，

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為此劉柏君上網回應，能得獎深感榮幸，但也強調：「我是台灣人。」積極召集網友與支持者勇敢發聲：「台灣不是中國的一省。（Taiwan is NOT a province of China）」

39歲的劉柏君，曾獲選國內十大傑出女青年、2018年富比士雜誌「國際體壇最具影響力女性之一」，並赴美參與國務院「全球運動導師計畫」。

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