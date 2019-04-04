日職》陳冠宇中繼表現亮眼！4局精彩好投無失分

千葉羅德隊陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕羅德隊的台灣好手陳冠宇，今天在第三局0：8落後時上場救援，繳出4局無失分的好投，送出2次三振，1次保送，只被敲出3支安打，表現相當精彩。

羅德隊這場比賽的先發投手小島和哉，先發僅投2局就被敲出7支安打，送出4次保送狂掉8分，有7分自責分，因此羅德選擇在第三局就讓陳冠宇上場接替投球。

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陳冠宇第三局馬上投出一個三上三下的半局，還對木村文紀投出一次三振。第四局陳冠宇在一出局後接連被山川穂高以及森友哉擊出安打，隨後他讓外崎修汰擊出飛球出局，接著保送栗山巧形成滿壘，然後他穩住陣腳，讓中村剛也擊出三壘滾地出局，化解失分危機。

第五局陳冠宇再度投出三上三下，第六局在一出局後被山川穂高擊出二壘安打後三振掉森友哉，面對外崎修汰也讓他擊出滾地出局形成三出局，結束今天的投球工作。

本場比賽陳冠宇主投4局，用了64顆球，面對16名打者被打3支安打，送出2次三振、1次四壞保送，沒有任何失分。陳冠宇在4月2日才被羅德隊叫上一軍，本季一共出賽2場，自責分還是0。

陳冠宇臨時上場順利幫助羅德止血，羅德在第九局靠著角中勝也的兩分彈追到2分落後，可惜最後未能成功逆轉，終場羅德就以6：8輸給西武獅。

陳冠宇在4月2日才被羅德叫上一軍。（圖片取自羅德推特）

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