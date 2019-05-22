蘇迪曼盃》台灣拚分組第1晉8強 戴資穎碰南韓「超新星」安世英

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽，台灣隊今日在早上11點對上南韓隊，力拚分組第1晉級8強，5點排序已經出爐，世界球后戴資穎在第2點女單出賽，對上南韓17歲「超新星」安世英，兩代天才將首次於國際賽交手，成為最受矚目的對戰。

台灣、南韓此戰的贏家能鎖定分組第1進入8強，輸家則以分組第2晉級。

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世界排名50安世英，170公分、右手持拍，在5月於奧運積分賽首站超級300系列紐西蘭公開賽，連挫各國好手，決賽更打敗前球后中國名將李雪芮，首度奪下超級系列冠軍，被視為南韓女單新希望，如今將首度對戰高居球后位置達128週的戴資穎，此點成為外界最期待的對決。

台灣第1點男雙排出世界排名26李洋／王齊麟對上世界排名46催率圭／徐承宰，雙方未曾有國際賽交手紀錄。李洋／王齊麟本季三度奪冠，是國內狀況最佳的男雙組合。

第3點男單由世界排名第4台灣一哥周天成強碰世界排名26李東根，過去5次交手小天取得3勝2敗優勢，但最近一次於香港公開賽過招，李東根苦戰3局獲勝。

至於第4點女雙推出張淨惠／楊景惇挑戰張藝娜／孔熙；混雙由曾敏豪／謝沛珊對上徐承宰／蔡侑玎。

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